Кабмін удосконалив процедуру реєстрації нерухомості та землі

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 21 листопада 2012 року прийняв низку рішень щодо вдосконалення й спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок і прав на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

Як зазначив міністр юстиції Олександр Лавринович, уряд прийняв постанову, якою вносяться зміни до деяких актів Кабміну з метою приведення їх у відповідність із нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення й спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок і речових прав на нерухоме майно».

Крім того, Кабінет Міністрів схвалив законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з введенням із 1 січня 2013 року державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому ухвалена на засіданні постанова узгодила деякі акти Кабінету Міністрів із положеннями закону стосовно можливості подання документів на державну реєстрацію прав як у паперовій, так і в електронній формі. Також із законом узгоджені положення урядових актів стосовно можливості отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно особам, які мають речові права на чуже нерухоме майно, а також інформації про наявність іпотеки та обтяжень речових прав на нерухоме майно; порядку державної реєстрації земельної ділянки.

Крім того, приведені у відповідність до закону положення стосовно наділення нотаріусів повноваженнями державного реєстратора прав на нерухоме майно, які виникають у результаті вчинення нотаріальних дій, а саме – здійснення нотаріусами державної реєстрації прав власності, реєстрація яких була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, при вчиненні нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, а також державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з такими об’єктами.

Постановою також визнано таким, що втратив чинність, Порядок складення та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення.

Вказані зміни до актів Кабінету міністрів набудуть чинності з 1 січня 2013 року.

У Мінюсті повідомили, що Кабмін на розгляд Верховної Ради схвалений на засіданні проект закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Документом, зокрема, передбачається виключити із законодавчих актів України положення, що стосуються державної реєстрації правочинів, а також доповнити відповідні норми положеннями, які визначають порядок набуття, переходу та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Передбачається, що прийняття указаного Закону впорядкує положення інших законодавчих актів, які регулюють суспільні відносини у сфері обороту нерухомості, та матиме наслідком повноцінне та ефективне функціонування системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок і речових прав на нерухоме майно», який спрямовано на створення в Україні єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, впровадження державного реєстру прав на нерухоме майно тощо. Зазначеним законом передбачено концептуальні зміни у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень із 1 січня 2013 року.

Серед основних змін – створення Державного реєстру прав на нерухоме майно, який є єдиною національною інформаційною системою, що містить відомості про об'єкти нерухомості, права на них, обмеження та обтяження нерухомого майна, а також суб'єкти таких прав. Адміністрування реєстру здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр), що діє при Міністерстві юстиції.

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