Бригинець: «влада впритул наблизилася до забудови Старокиївської гори»

Член Містобудівної ради Києва при Головному управлінні містобудування та архітектури, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець заявляє, що проект будівництва нової Десятинної церкви «вже лежить на столі у головного архітектора Києва», і таким чином «влада впритул наблизилась до забудови Старокиївської гори».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

«Не зважаючи на всі заяви Міністерства культури та КМДА, які нібито виступають проти цього будівництва, забудовник вже підготував проект зведення нової церкви. Це не вперше в Києві забудовник не реагує на заборони та заяви влади і продовжує незаконні будівництва», - заявив О.Бригинець.

Депутат нагадав, що на скандальні будівництва на вул. Гончара, 17-23, та над станцією метро «Театральна» також існують заборони прокуратури та рішення суду. Проте будівництва продовжувались і зрештою об’єкти були зведені.

«На мою думку, в справу мають втрутитися керівники УПЦ Московського патріархату. Сподіваюсь, вони публічно відмежуються від незаконної забудови Десятинної церкви», - зазначив О.Бригинець.

В повідомленні нагадується, що нещодавно Міністерство культури України висловило свою позицію щодо підтримки провідних дослідників у галузі візантійської та давньоруської архітектури, що нині неможливо виконати науково-обґрунтоване відтворення Десятинної церкви (ХХ ст.) для її будівництва в натурі.

Крім того, у Міністерстві культури визнали, що Старокиївська гора перебуває у критичному стані, тому не витримає будівництва і сповзе донизу разом з Національним музеєм історії України.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді минулого року голова КМДА Олександр Попов заявив, що міська влада забезпечить збереження фундаменту Десятинної церкви у його первісному вигляді.

Він підкреслив, що повністю поділяє думку директора Інституту археології АН України Петра Толочка щодо неприпустимості будь-якого будівництва на фундаменті Десятинної церкви.

У грудні було проведено роботи з тимчасової консервації залишків фундаменту Десятинної церкви, які розкопали для вивчення археологи.

В середині жовтня ц.р. О.Бригинець заявив, що над фундаментом Десятинної церкви встановлять плиту-моноліт, що дозволить побудувати на ньому культову споруду.

«Насправді ж йдеться про створення «фундаменту» для нового будівництва. Що це буде за споруда, можна зрозуміти із завдання, яке замовники отримали від Мінкультури, який пропонує створити там місце з можливістю проводити богослужіння», - зауважив О.Бригинець.

Довідка УНІАН. Десятинна церква - перша кам'яна церква Київської Русі. Вона була збудована російськими і візантійськими майстрами в 988-996 рр. на честь Різдва Богородиці за часів князя Володимира, котрий виділив на її будівництво і утримання десяту частину княжих доходів - десятину (звідси і назва). У церкві був похований князь Володимир Святославович, його дружина - візантійська царівна Анна, також сюди був перенесений з Вишгороду прах княгині Ольги. У 1240 р. монголо-татари хана Батия, захопивши Київ, зруйнували Десятинну церкву. У 1758 році церква була відбудована. На початку 30-х років XX століття Десятинна церква була знищена у зв'язку з намірами радянської влади побудувати в цьому районі урядовий квартал.