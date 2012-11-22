В Україні обсяг субсидій на оплату ЖКП скоротився на 10%

В Україні обсяг субсидій, призначених сім'ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-жовтні 2012 року становив 144,3 млн. грн, що на 10%, або 14,3 млн. грн, менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, за січень-жовтень ц.р. за субсидіями на відшкодування оплати комунальних послуг звернулося 1 млн. 212,3 тис. українських сімей, що на 11% менше аналогічного показника 2011 року. При цьому 79% тих, хто звернувся – жителі міст. Середній розмір призначеної субсидії становив 171,2 грн, що на 2,9% менше, ніж минулого року.

У регіональному розрізі найбільший розмір призначених субсидій (202-256 грн) зафіксовано в Івано-Франківській, Хмельницькій, Луганській областях і в Києві, а найменший (48-84,8 грн) – у Севастополі, Одеській, Миколаївській і Закарпатській областях.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 85,7 млн. грн, що на 20,9 млн. грн (на 19,6%) менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

В період опалювального сезону 2011-2012 років субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг скористалися 1,3 млн. сімей. Пільгами на оплату послуг ЖКП скористалися 6,7 млн. осіб.

У 2011 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 318 млн. грн, що на 80,6 млн. грн більше, ніж у 2010 році.