ТММ за 9 місяців потроїла обсяг будівництва

Девелоперсько-будівельна компанія ТММ за січень-вересень 2012 року збільшила обсяг будівництва в 3 рази порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 197,94 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У компанії відзначили, що в поточному році основний обсяг коштів ТММ спрямовує на будівництво житлово-офісного комплексу «Сонячна брама» в Києві, де зараз ведуться будівельні роботи у другій і третій чергах.

Також в 2012 році компанія збільшила обсяг генпідрядних робіт для третіх сторін, зокрема, побудувала хлібозавод у с. Крушинка (Київська обл.).

За даними прес-служби, обсяг будівництва компанії поступово відновлюється після різкого падіння у пік кризи кінця 2008-2009 рр.. і вже досяг 50% від максимального докризового рівня.

Довідка УНІАН. «ТММ» - девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності - будівництво житлових комплексів "під ключ", а також офісних, торговельних і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 32 проекти нерухомості загальною площею понад 600 тис. кв. м в Києві, Харкові, Житомирі та Ялті.

Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котуються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 р.

У першому півріччі 2012 року компанія скоротила чистий збиток в 3,6 раза проти аналогічного періоду 2011 року - до 3,193 млн дол.

2011 рік ТММ завершила з чистим збитком у розмірі 19,489 млн дол. проти чистого прибутку за 2010 рік у розмірі 17,033 млн дол.