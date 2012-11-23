Київ увійшов до трійки лідерів Східної Європи за кількістю будівництва торгових центрів

Київ входить до трійки лідерів серед міст Східної Європи за кількістю торгових центрів, що будуються.

Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії Colliers International, переданому УНІАН.

Компанія проаналізувала ринки торгової нерухомості в основних містах Східної Європи, а саме: Москві, Санкт-Петербурзі, Варшаві, Будапешті, Празі, Києві, Бухаресті, Братиславі, Загребі, Софії, Белграді, Тирані й Афінах.

За оцінками компанії, обсяг пропозиції якісних торгових площ у Східній Європі до кінця третього кварталу 2012 року становив 15,41 млн. кв. м. Таким чином, із 2009 до 2012 рр. загальна пропозиція зросла майже втричі.

Обсяг площ на стадії активного будівництва в 13 найбільших містах Східної Європи становив близько 2 млн кв. м (торгова площа, що орендується), що збільшить загальну пропозицію торгової нерухомості в регіоні більш ніж на 13%.

У Colliers International зазначили, що основними містами, в яких до кінця третього кварталу 2012 року будувалося найбільше число торгових центрів, стали Москва (1,034 млн кв. м) і Київ (354 тис. кв. м). Також висока активність на ринку Софії, де на стадії будівництва знаходяться 207 тис. кв. м торгових площ. Ринки цих трьох країн представляють 85% загального обсягу площ, що будуються, в Східній Європі, додали в компанії.

На думку керуючого директора з торгової нерухомості Colliers International у Східній Європі Шона Бріггса, ринки в Центральній та Східній Європі відкривають великі перспективи багатьом західним брендам, мережам дискаунтерів і операторів у сегменті Luxury. Ймовірніше, що їхній вихід на нові ринки відбуватиметься на умовах франчайзингу, вважає експерт.

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги у галузі комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, які працюють у приблизно 300 офісах у більш ніж 60 країнах сівту, зокрема на території СНД й країн Балтії.

У представництві Collіers Іnternatіonal в Україні, заснованому в 1997 році в Києві, працює понад 60 фахівців.