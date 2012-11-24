Уряд готує програму розвитку малих міст, а також будівництва недорогих котеджів.

Про це, як повідомляє Урядовий портал, сказав прем'єр-міністр Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, відповідаючи на запитання щодо можливості купити житло в селищі міського типу за програмою «Доступне житло».

«Сьогодні настав час займатися нашими невеликими населеними пунктами. Тут треба йти шляхом не будівництва багатоквартирних будинків, а, радше, будівництва недорогих котеджів, і уряд над цим зараз працює», - повідомив прем'єр-міністр.

При цьому він зазначив, що за 2,5 роки у великих містах вдалося досягти певних результатів, але, звичайно ж, хотілося б більшого.

«Зараз розвиток малих міст для нас вийшов на перше місце», - підкреслив М.Азаров.

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