Кількість виданих кредитів за іпотекою під 3% зросла до 996

Станом на 23 листопада, в Україні кількість кредитів, виданих за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, зросла до 996 на загальну суму 231,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, у Києві профінансовано 204 кредити на загальну суму 67,8 млн грн, у Сумській області – 71 кредит на 12,1 млн грн, у Вінницькій області – 69 кредитів на 14,1 млн грн і у Харківській області – 63 кредити на 12,6 млн грн.

Цього тижня 40 позичальників уклали договори здешевленої іпотеки.

За даними Мінрегіону, на сьогодні понад 16,8 тис. громадян виявили бажання взяти участь у програмі здешевленої іпотеки. Для участі у програмі затверджено 390 об'єктів, у яких громадянам пропонуються для придбання 17 885 квартир.

Крім того, укладено 643 договори на будівництво доступного житла на умовах оплати державою 30% його вартості, надано 279 пільгових кредитів у рамках програми молодіжного житлового кредитування і 813 пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам. Державною іпотечною установою рефінансовані 964 іпотечних кредити. В цілому по всіх житлових програмах держава сприяла придбанню 3695 квартир.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 листопада, в Україні кількість кредитів, виданих за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, зросла до 956. В цілому, за державними житловими програмами держава сприяла придбанню громадянами 3655 квартир.

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