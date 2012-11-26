ДІУ підвищила ставку рефінансування за іпотекою до 18% річних

Державна іпотечна установа (ДІУ) підвищила ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками - партнерами ДІУ, до рівня 18% річних у гривні, зазначається у прес-релізі установи.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалила наглядова рада установи.

У ДІУ відзначили, що зміна ставки рефінансування іпотечних кредитів пов'язана насамперед зі зміною вартості фінансових ресурсів, залучених ДІУ на внутрішньому фінансовому ринку для здійснення операцій з рефінансування іпотечних кредитів і кредитування банків - партнерів ДІУ.

«Враховуючи вимоги міжнародних фінансових організацій до України, згідно з рекомендаціями Національного банку України і Міністерства фінансів України, з метою уникнення ризиків незалучення ДІУ коштів у грудні 2012 року була приведена у відповідність вартість запозичень ДІУ - вартість запозичень, здійснюваних державою в особі Міністерства фінансів України», - повідомляється в прес-релізі.

У ДІУ уточнили, що для заявок, які надійшли до ДІУ від банків-партнерів на рефінансування іпотечних кредитів до 23 листопада 2012 року, ставка залишиться на рівні 11% річних.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) з початку поточного року рефінансувала 965 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму майже 233 млн грн.

Станом на жовтень 2012 року середня ставка іпотечного кредитування населення банками - партнерами ДІУ становила 13,63% річних.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.