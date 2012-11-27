Мінрегіон пропонує передбачити в бюджеті-2013 майже 15 млрд грн на розвиток ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує передбачити в державному бюджеті на 2013 рік 14,9 млрд грн на виконання заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Як вказується в повідомленні, у бюджетному запиті на 2013 рік, зокрема, 309 млн грн передбачається спрямувати на пілотні проекти у житлово-комунальній сфері в регіонах.

У міністерстві уточнили, що сума запиту містить у собі обсяг коштів, передбачений Законом «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» на відповідний рік, а також обсяг коштів, який не був виділений у відповідності з програмою у попередні роки.

У Мінрегіоні нагадали, що цим законом на 2013 рік заплановано виділення з держбюджету 5,1 млрд грн. Однак у зв'язку з хронічним недофінансуванням програми гальмується реформування галузі, постійно не виконуються заплановані програмою заходи. Зокрема, в їх переліку - заходи з технічного переозброєння, створення системи енергетичного менеджменту в ЖКГ, впровадження моніторингу якості питної води та стану систем водопостачання, впровадження технологічного обліку води, впровадження системи управління якістю житлово-комунальних послуг, розробка схем теплозабезпечення населених пунктів тощо.