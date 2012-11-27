Житло на вторинному ринку Києва в 2013 році може подешевшати в межах 10%

Вартість житла на вторинному ринку Києва в 2013 році може знизитися в межах 10%.

Такий прогноз озвучив генеральний директор агентства нерухомості «Планета «Оболонь» і порталу нерухомості domik.net Віталій Котенко на прес-конференції в УНІАН у вівторок.

За його словами, у агентства нерухомості є два сценарії розвитку ринку житла в 2013 році.

«Це або плавне сповзання вниз, може бути в таких самих обсягах (як у 2012 році - зниження вартості житла на 4,3% - УНІАН), може бути до 10%. Або різке падіння. Тут, звичайно, основну роль грає наш уряд, ті регуляторні рішення, які він ухвалює», - сказав В.Котенко.

Він додав, що більше схиляється до сценарію плавного сповзання цін.

Серед факторів, які вплинуть на поведінку ринку житла в 2013 році, гендиректор агентства назвав обмеження валютних операцій.

«У зв'язку з тим, що вторинний ринок нерухомості валютний апріорі, на ньому відіб'ються і рішення, що стосуються регулювання валютного ринку», - уточнив він.

«Інвестицій в країну немає, іпотека не працює, ВВП не росте. Ціла низка факторів, яка свідчить про те, що в 2013 році чекати нам розквіту ринку нерухомості навряд чи доведеться», - додав експерт.

За оцінками гендиректора АН «Планета «Оболонь», у цьому році спостерігається перетікання попиту з вторинного ринку житла на ринок новобудов, який «стрімко забирає гроші із вторинного ринку через вищу якість, доступнішу ціну і гнучкіші умови покупки, цінову політику».

В.Котенко очікує наступного року «стиснення» ринку. На його думку, неліквідні квартири в центрі міста можуть рано чи пізно прийти до цін економ-житла, викликавши продовження зниження цін. Однак вартість житла в центрі вдвічі вище ціни квартир на околицях міста, і навряд чи коли-небудь зрівняється.

До того ж гендиректор агентства відзначає відплив попиту з Києва до передмістя, де однокімнатну квартиру на первинному ринку можна купити за 30-40 тис. дол. На його думку, така тенденція продовжиться і наступного року.

«Попит залишився лише в економ-сегменті, у сегменті найбільш ліквідного житла. Це однокімнатні квартири на масивах, часто віддалених від метро», - додав експерт.

За даними В.Котенко, у 2012 році середня вартість житла на вторинному ринку столиці знизилася на 4,3% - до 1689 дол./кв.м.

Зокрема, житло на вторинному ринку подешевшало в центрі (в Шевченківському районі - на 18%, Печерському - на 14%, Подільському - на 10%, Голосіївському - на 7%, Святошинському - на 2,6%) та подорожчало в спальних районах (у Дарницькому районі - на 1%, Деснянському - на 5,6%).

«Ожившим сектором можна вважати новобудови. Нормально почувається оренда житла», - додав він.

За словами експерта, житло преміум-класу через обмежену пропозицію в поточному році в ціні практично не змінилося.

В.Котенко зазначив, що середня вартість однокімнатних квартир за рік не змінилася (1,7 тис. дол./кв.м), двокімнатних - знизилася на 5%, трикімнатних - знизилася на 7%.