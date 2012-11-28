Кількість укладених договорів за іпотекою під 3% зросла до 1 тисячі

17:42, 28 листопада 2012
Нерухомість
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В Україні кількість укладених договорів з іпотеки під 3% у рамках програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зросла до 1 тисячі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

За словами глави правління фонду Леоніда Рисухіна, загальна кількість громадян, які підтвердили своє право на отримання компенсації і відпрацьовують можливість отримання кредиту, згідно з внутрішніми умовам банківських установ, перевищує 2,2 тисячі.

За даними фонду, на 28 листопада п.р. за державними житловими програмами (доступне житло 70/30, молодіжне кредитування під 3% річних, здешевлена іпотека) дістали можливість поліпшити свої житлові умови 2096 сімей.

За умови фінансування цих програм Міністерством фінансів у повному обсязі, до кінця року цей показник може становити 3,4-3,6 тис. сімей, відзначив глава правління фонду.

Як повідомляв УНІАН,станом на 23 листопада в Україні кількість кредитів, виданих за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зросла до 996 на загальну суму 231,3 млн грн.

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