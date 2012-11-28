Суд скасував рішення Київради про відчуження 15 га землі на Жуковому острові
Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов прокуратури Києва та скасував рішення Київради про передачу під забудову понад 15 га землі на Жуковому острові.
Як повідомили УНІАН в столичній прокуратурі, рішенням Київради у 2010 році житлово-будівельному кооперативу «Совські ставки» було передано 15 га землі на вул. Лютневій, 58-а, 58-б у Голосіївському районі Києва.
Згідно з рішенням, 10,4 га землі було передано у власність для житлової забудови, а 5,3 га – в довгострокову оренду на 25 років для облаштування лінійних об’єктів транспортної інфраструктури.
Прокурорською перевіркою встановлено, що передані Київрадою землі належать до території зелених зон та прибережно-захисних смуг Дніпра, будівництво на яких законодавством заборонено.
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