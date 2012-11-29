З 1 січня запроваджується єдине держмито за реєстрацію прав на нерухомість у розмірі 119 грн

В Україні з 1 січня 2013 року запроваджується єдине державне мито за реєстрацію прав на нерухоме майно в розмірі 119 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі юридичної компанії «Алексєєв, Боярчуков і партнери».

За словами юристів, нові ставки державного мита за проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно встановлюються законом «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», ухваленому Верховною Радою 20 листопада 2012 року.

Відповідно до закону, з 1 січня 2013 року всім, хто буде реєструвати право власності на квартири, будинки, земельні ділянки та іншу нерухомість, потрібно буде заплатити в бюджет держави мито в розмірі 7 неоподатковуваних доходів громадян (119 грн.).

«В ухваленому документі депутати встановили, що розмір держмита при реєстрації прав власності на нерухомість становитиме 119 грн. Також законодавець встановив, що за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження цього права стягуватиметься державне мито в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 51 грн», - зазначив юрист ЮК «Алексєєв, Боярчуков і партнери» Олексій Новіков.

За словами юриста, основне завдання ухвалення цього закону - встановити єдині ставки державного мита, яке з нового року стягуватиметься всіма нотаріусами України при реєстрації договорів купівлі-продажу, дарування нерухомості або передачі її в заставу кредитору.

«Я вважаю, що внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» встановлює єдиний, чіткіший і прозоріший розмір оплати за реєстрацію права власності на нерухоме майно. Досі розмір цієї плати встановлювали міські адміністрації на свій розсуд, тому в кожному місті, селищі або селі він був різний. З нового року все буде просто, ясно і скрізь однаково - 119 грн для всіх українців незалежно від їх місця проживання», - резюмував юрист.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

Цим законом передбачено, що державне мито стягується за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно. За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно стягуватиметься мито - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно - 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

Цей закон набуде чинності з 1 січня 2013 року.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводитимуть органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр).

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