З 1 січня вводиться єдине держмито за реєстрацію прав на нерухомість

В Україні з 1 січня 2013 року вводиться єдине державне мито за реєстрацію прав на нерухоме майно у розмірі 119 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі юридичної компанії «Алексєєв, Боярчуков і партнери».

За словами юристів, нові ставки державного мита за проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно встановлюються законом «Про внесення змін до Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито», прийнятим Верховною Радою 20 листопада 2012 року.

Згідно із законом, з 1 січня 2013 року всім, хто реєструватиме право власності на квартири, будинки, земельні ділянки та іншу нерухомість, потрібно буде заплатити до бюджету держави мито у розмірі 7 неоподаткованих мінімальних доходів громадян (119 грн).

«У прийнятому документі депутати встановили, що розмір держмита при реєстрації прав власності на нерухомість становитиме 119 грн. Також законодавець встановив, що за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження цього права стягуватиметься державне мито у розмірі 3 неоподаткованих мінімальних доходів громадян, або 51 грн», - відзначив юрист ЮК «Алексєєв, Боярчуков і партнери» Олексій Новіков.

За словами юриста, основне завдання ухвалення цього закону – встановити єдині ставки державного мита, яке з нового року стягуватиметься усіма нотаріусами України при реєстрації договорів купівлі-продажу, дарування нерухомості або передачі її в заставу кредитору.

«Я вважаю, що внесення змін до Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито» встановлює єдиний, більш чіткий і прозорий розмір оплати за реєстрацію права власності на нерухоме майно. Досі розмір цієї плати встановлювали міські адміністрації на свій розсуд, тому у кожному місті, селищі або селі він був різний. З нового року все буде просто, зрозуміло і скрізь однаково – 119 грн для всіх українців незалежно від їх місця проживання», - резюмував юрист.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

Цим законом передбачено, що державне мито стягується за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно. За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно стягуватиметься мито - 7 неоподаткованих мінімальних доходів громадян, а за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно - 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Цей закон набирає чинності і з 1 січня 2013 року.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводитимуть органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр).

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