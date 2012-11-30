Депутат пропонує обмежити комісійні ріелторам 1% від суми угоди

Народний депутат Олександр Стешенко (БЮТ) пропонує знизити максимальну вартість послуг посередників при операціях із нерухомістю до 1% від вартості об'єкту нерухомості.

Про це йдеться в законопроекті №11462 «Про деякі заходи з підвищення рівня правового регулювання у сфері надання посередницьких послуг на ринку нерухомості», внесеному до парламенту 28 листопада 2012 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, зараз покупець або продавець нерухомості вимушений оплачувати посередницькі послуги, виходячи з базової ставки у розмірі 5% вартості житла. При середній вартості двокімнатної квартири в Києві в 100 тис. дол. комісійні посередникам становлять 5 тис. дол., або понад 40 тис. грн.

«Отже, тільки з однієї операції витрати споживача і, відповідно, дохід рієлтора становлять суму, що перевищує річну середню заробітну плату в Україні», - відзначає ініціатор законопроекту.

До того ж рієлтор не гарантує «юридичної чистоти» операції, не робить процес купівлі-продажу житла безпечним, не захищає клієнта від можливих ризиків і від виникнення в майбутньому несприятливих наслідків юридичного характеру.

Згідно з пояснювальною запискою, часто комісійні рієлтору виплачуються замовником у готівковій формі та в іноземній валюті. У переважній більшості випадків ці кошти в повному обсягу не декларуються, з них не стягуються податкові та інші обов'язкові відрахування, унаслідок чого державний бюджет недоодержує значну частину потенційних надходжень.

На думку автора документа, плата за посередницькі послуги в Україні істотно завищена, враховуючи їхній обсяг і якість.

Законопроектом пропонується надання посередницьких послуг на підставі відповідного договору між замовником і виконавцем й визначення істотних умов такого договору.

До документа включено положення про інформування виконавцем посередницьких послуг замовника про умови їх надання, заборона виконавцеві стягувати плату з контрагента замовника за договором з об'єкту нерухомості, щодо якого їм надаються посередницькі послуги.

Планується, що замовник оплачує щонайменше 50% від суми наданих виконавцем посередницьких послуг після здійснення операції з нерухомим майном. Замовник оплачує посередницькі послуги лише в гривні й лише в безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок виконавця в банку.

Документ також передбачає заходи з відповідальності виконавців за договором про надання посередницьких послуг. Зокрема, пропонується встановити недотримку в розмірі 50% від ціни невиконаної або не належним чином виконаної рієлтором послуги. Причому розмір неустойки не може бути зменшений за домовленістю сторін.

Як повідомляв УНІАН, Асоціація фахівців з нерухомості України (АФНУ) виступала проти обмеження вартості їхніх послуг у розмірі 3% від вартості об'єкту нерухомості, як пропонується в оновленій редакції законопроекту «Про особливості ведення рієлторської діяльності», розробленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

За даними АФНУ, на сьогодні в Києві вартість послуги рієлторів становить 5-6% від суми операції.