У Луцьку після реконструкції відкрили оновлений ЦУМ «Луцьк»

У Луцьку сьогодні, 30 листопада після майже річної реконструкції відкрили оновлений центральний-універсальний магазин «Луцьк».

Як передає кореспондент УНІАН, на початку церемонії відкриття, у якій також прийняли участь представники місцевої влади, виступили дівчата-барабанщики, після чого всіх бажаючих запросили в ЦУМ.

Загалом ця подія зібрала в центрі міста декілька сотень людей. Всередині та при вході для покупців було організовано розважальну програму з клоунами, «живими» скульптурами, оркестром, артистами.

На даний момент в оновленому ЦУМі працює 3 поверхи і цокольний, де можна придбати продукти харчування. На першому поверсі продають косметику, біжутерію та ювелірні вироби, а також мобільні телефони, аксесуари тощо. На другому і третьому поверхах розташовані бутіки з брендовим одягом.

Планується, що на четвертому поверсі знаходитимуться спортивні товари, взуття, товари для дітей. На п’ятому - заклади ресторанного типу та громадського харчування. Ці поверхи планується відкрити всередині грудня.

Нагадаємо, що 4 грудня 2011 року в ЦУМі «Луцьк» сталася пожежа, що охопила площу понад 400 кв. м. Вогонь повністю знищив перший поверх ЦУМу та частково другий. Під час пожежі ніхто не постраждав. Проте вже в січні 2012 року ЦУМ почали реконструювати

Реконструкція ЦУМу проводилася відповідно до проекту, створеного Інститутом проектування «Комфортбуд» (м. Львів). Офіційно реконструкція стартувала 3 січня 2012 року. До пожежі загальна проща приміщень становила 7716 кв. м, після реконструкції вона збільшилася до 11471 кв. м.

Загалом, будівлю не розширювали, але серед суттєвих змін - надбудова верхньої тераси. Крім того, в оновленому ЦУМі підвальний поверх тамож використовується у торговельних цілях. Зараз там розміщено продуктовий супермаркет.

Новий луцький ЦУМ також оснастили ліфтом та двостороннім ескалатором, а також покращили умови для людей з обмеженими можливостями. Крім того, оновили фасад будівлі та навколо ЦУМу облагородили територію, поклали нову бруківку.