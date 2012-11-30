Metro продає свою мережу Real у Східній Європі французькій Auchan за 1,1 млрд євро

Варшава. Один з найбільших ритейлерів у світі німецька Metro Group домовилася про продаж своєї мережі гіпермаркетів в Східній Європі, в тому числі, двох гіпермаркетів в Україні, французькій групі Auchan за близько 1,1 млрд євро, оголосила прес-служба компанії в п'ятницю.

Згідно з повідомленням компанії, яким володіє УНІАН, Metro розраховує, що угода після відповідних дозволів антимонопольних органів буде закрита в 2013 році.

"Продаж Real Eastern Europe групі Auchan включає 91 гіпермаркет у Польщі, Росії, Румунії та Україні, в тому числі, 14 власних магазинів", - зазначила прес-служба.

У майбутньому гіпермаркети real, - працюватимуть під брендом Auchan.

Metro пояснила продаж своїх активів у Східній Європі бажанням сконцентруватися на розвитку свого бізнесу в Німеччині.

Компанія також повідомила, що операція дозволить отримати їй 600 млн євро готівкою і скоротити чистий борг на 1,5 млрд євро.

Виручка від гіпермаркетів, що купуються Auchan, де працює 20 тис. осіб, у минулому році досягла 2,6 млрд євро.

Auchan на даний момент у Польщі, Румунії, Росії та Україні управляє 98 гіпермаркетами, працевлаштовуючи 65 тис. співробітників.

Довідка УНІАН. ТОВ «реал, - Гіпермаркет Україна» є дочірньою компанією real, - International Holding GmbH, що входить до складу МETRO Group.

Компанія real, - створена в 1992 році в Німеччині. Сьогодні 439 магазинів компанії працюють в Німеччині, Польщі, Туреччині, Росії та Румунії.

В Україні мережа представлена ​​двома гіпермаркетами в Одесі та Києві. Середня торгова площа гіпермаркетів real, - становить близько 8,5 тис. кв. м, асортимент - 35 тис. артикулів.

METRO Group - одна з найбільших торгових компаній світу, яка об'єднує кілька торгових підрозділів: METRO / Makro Cash & Carry, гіпемаркети real, - Media Markt, Saturn і універмаги Galeria Kaufhof. Група оперує 2,2 тис. магазинами в 32 країнах.

Компанія «Ашан» була створена в 1961 році Жераром Мюльє в Рубе (Франція). Сьогодні група компаній «Ашан» представлена ​​в 12 країнах світу, включає в себе 1403 гіпер- і супермаркети. Виручка компанії в 2011 році становила 44,4 млрд євро, чистий прибуток - 810 млн євро. Інвестиції Auchan в 2011 році становили 1,6 млрд євро (без урахування витрат на придбання активів).

В Україні компанія працює з 2008 року. На сьогодні мережа включає 8 гіпермаркетів - у Києві (4), Макіївці (Донецька область), Кривому Розі, Запоріжжі, селі Сокільники (Львівська обл.).