Сміттєзвалища Київської області не відповідають санітарним вимогам, заявляє прокуратура

Фактично кожне сміттєзвалище, розташоване у Київській області, не відповідає екологічним та санітарним вимогам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, за результатами проведених цього року перевірок додержання законодавства у сфері поводження з відходами порушено дві кримінальні справи. Вказані справи розглянуті судами з постановленням обвинувальних вироків. Збитки на суму понад 100 тис. грн відшкодовано у повному обсязі під час досудового слідства.

Крім того, на усунення порушень при поводженні з відходами прокуратурою внесено 340 подань, 34 протести, до відповідальності притягнуто 293 посадових осіб, 168 з яких – посадовці контролюючих органів.

За прокурорського втручання до бюджету відшкодовано 1 млн 903 тис. грн. До судів заявлено позовів на суму 1 млн 300 тис. грн, з яких задоволено позовів на суму 1 млн 102 тис. гривень.

Водночас, зазначили у прокуратурі, процес прогресуючого накопичення промислових і побутових відходів триває, а несанкціоновані місця складування відходів знаходяться у кожному населеному пункті, і жоден полігон відходів в області не відповідає екологічним та санітарним вимогам, а дві третини взагалі не паспортизовано.

Прокурорські перевірки засвідчили, що такий стан зумовлений передусім неналежною роботою та взаємодією органів влади, управління і контролю.

Враховуючи актуальність зазначеного питання, з метою покращення стану законності у вказаній сфері керівництвом прокуратури області було прийнято рішення винести питання щодо стану законності та правозахисної діяльності у сфері поводження з відходами на території області на міжвідомчу нараду.

За її результатами визначено спільні скоординовані заходи, спрямовані на забезпечення належної взаємодії з питань безпечного поводження з відходами на території області, вчасного виявлення та реагування на факти порушень вказаного законодавства.

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