Суд повернув громаді Києва ділянку площею 5,5 га у Святошинському районі

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури Києва та визнав недійсним договір оренди земельної ділянки площею 5,5 га, укладений Київрадою з ТОВ «Будіндустрія».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури столиці, Київрадою у травні 2006 році було укладено з ТОВ «Будіндустрія» договір оренди земельної ділянки строком на 3 роки для будівництва складського комплексу у пров. Жмеринському в Святошинському районі. Майже через рік після закінчення строку дії договору – у 2010 році - рішенням Київради було внесено зміни до вже нечинного договору та продовжено його ще на 15 років.

За рішенням суду ТОВ «Будіндустрія» зобов’язано повернути земельну ділянку територіальній громаді Києва.