Житло на вторинному ринку Києва в листопаді подешевшало на 0,1%

Середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва у листопаді п.р. знизилася на 0,1% - до 2017 дол./кв м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, з початку 2012 року доларові ціни на квартири в Києві зменшилися на 5%, а щодо листопада 2011 року - на 5,6%.

Аналітики порталу зазначили, що у листопаді порівняно з жовтнем квартири на правому березі Києва подорожчали на 0,5% - до 1953 дол./кв м. На лівому березі середні ціни не змінилися (1474 дол. за кв м), а у центрі - подешевшали на 1,9%, до 2969 дол./кв м.

У листопаді зросли ціни на однокімнатні (на 0,7%, до 1878 дол./кв м) і двокімнатні (на 0,04%, до 2046 дол./кв м) квартири, знизилися - на трикімнатні (на 0,3%, до 1990 дол./кв м) і чотирикімнатні (на 2,7%, до 2329 дол./кв м) квартири.

Кількість поданих для продажу квартир на вторинному ринку Києва у листопаді 2012 року зменшилася на 2,2% щодо жовтня і становила 18 194 квартири. Обсяг пропозиції загальною площею і грошовим вираженням зменшився, відповідно, на 1% і 1,3%.

Найбільша кількість квартир за підсумками листопада пропонувалася у Дарницькому (23%), Шевченківському (14%) і Печерському (13%) районах. У Голосіївському – 11%, Дніпровському – 9%, Солом’янському – 8%. Найменша частка поданих для продажу квартир – в Оболонському і Святошинському (по 6%), Деснянському і Подільському (по 5%) районах.

У звіті проаналізовано 18 194 квартири на вторинному ринку Києва.