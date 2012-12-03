Житло на первинному ринку Києва в листопаді подешевшало на 0,61%

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в листопаді 2012 року знизилася на 0,61%, порівняно з вереснем ц.р. - до 13 273 грн/кв м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична Нерухомість».

За даними порталу, у листопаді квартири економ-класу подешевшали на 0,2%, до 9764 грн/кв м. До того ж вартість житла бізнес-класу знизилася на 1,1% і становила 15 348 грн/кв м, преміум-класу - зросла на 0,84% і становила 21 191 грн/кв м.

У листопаді до продажу пропонувалися квартири 65 операторами в 143 об'єктах. Серед них як об'єкти незавершеного будівництва, так і нереалізовані квартири в будинках, які здали в експлуатацію.

Пропозиція квартир у листопаді загальною площею і грошовим вираженням на ринку новобудов Києва зросла на 2,5% і на 1,37% відповідно щодо жовтня 2012 року.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 61%. Новобудови бізнес-класу становлять 25% від загальної кількості, преміум-класу – 14%. За місяць частка новобудов економ-класу збільшилася на 1%, преміум-класу зменшилася на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.