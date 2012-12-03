В Україні за 10 місяців продано 1,5 тис. га землі на 1,1 млрд грн

В Україні за січень-жовтень 2012 року продано 2 572 земельні ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 1 510,56 га за 1,1 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Зокрема, на земельних торгах продано 124 земельні ділянки площею 46,25 га за 28,6 млн грн та права оренди на 616 земельних ділянок загальною площею 9645,34 га за 34,7 млн ​​грн.

У відомстві зазначили, що з початку 2012 року від продажу земель несільськогосподарського призначення до бюджетів різних рівнів з урахуванням попередніх надходжень надійшло 1,2 млрд грн, що на 275 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Держземагентства, у січні-жовтні 2011 року в Україні було продано 2794 земельні ділянки та права оренди на них загальною площею 6741,5 га вартістю 599,6 млн грн. З них, зокрема, на земельних торгах реалізовано 60 земельних ділянок площею 63,06 га вартістю 39,1 млн грн та права оренди на 400 земельних ділянок загальною площею 5793,69 га вартістю 20,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-червень 2012 року продано 1 427 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 1,2 тис. га вартістю 550 млн грн.

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