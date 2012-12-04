Прокуратура Києва зобов'язала перевірити законність будівництва в Десятинному провулку

Прокуратура Києва зобов’язала контролюючі органи перевірити законність будівництва в Десятинному провулку, 3/5.

Як інформує прес-служба столичної прокуратури, доручення про проведення перевірки надано Державній інспекції сільського господарства в м. Києві, Інспекції архбудконтролю та Головному управлінню охорони культурної спадщини КМДА.

Органи контролю зобов’язано надати висновки щодо законності виділення земельної ділянки та надання дозвільних документів на будівництво.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада невідомі знесли будинок за адресою Десятинний провулок, 3, проти знесення якого виступали київські активісти.

У середині листопада постійна комісія Київради з питань культури та туризму направила звернення до УПЦ Київського патріархату з проханням оприлюднити проект будівництва за адресою: пров. Десятинний, 5, де тоді щойно розпочався демонтаж старої будівлі.

За інформацією голови цієї комісії Олександра Бригинця, будиночок на пров. Десятинному, 5, демонтували відповідно до розпорядження КМДА від 07.09.2009 року «Про дозвіл на знесення будинків у пров. Десятинному, 3 літера А, Б та 5 літера Д у Шевченківському районі». Розпорядження видане на підставі проекту рішення Київради від 14.12.2007 року №1653 «Про надання дозволу Київській патріархії Української православної церкви Київського патріархату на проектування та будівництво комплексу будівель адміністративного, житлового та господарського призначення у пров. Десятинному, 3 літери А, Б та 5 літера Д».

Як відзначали в комісії, зазначений старий будинок розташований на території, що належить двом заповідникам – «Софії Київській» та «Стародавньому Києву».