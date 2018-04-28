Іпотеку «заморозили»

Державна іпотечна установа підвищила ставку рефінансування за іпотекою з 11 до 18% річних. У підсумку, обсяг кредитів на і так млявому ринку неминуче знизиться. А для людей, яким не вистачає на квартиру, залишиться єдина альтернатива - житлові держпрограми для черговиків. Хоча, експерти допускають, що наступної весни ставка може бути знижена, але на колишній рівень вона навряд чи повернеться.

Як пояснили в ДІУ, підвищення ставки до 18% викликано насамперед подорожчанням фінансових ресурсів, залучених установою на внутрішньому ринку для рефінансування іпотечних кредитів і кредитування банків-партнерів.

Загалом, ДІУ за січень-листопад поточного року рефінансувала 1033 іпотечних кредити, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам на майже 248 млн грн при ставці рефінансування 11%.

10 грудня ДІУ починає випуск облігацій на 2 млрд грн під державну гарантію. Процентна ставка на перший період (з 10 грудня 2012 по 10 березня 2013 року) встановлена на рівні 14,3% річних.

«Останні держпапери розміщувалися за ставкою вище 14%. Об'єктивно, як може державна компанія розміщувати нижче, ніж папери Міністерства фінансів? Я думаю, що на це негативно подивилися наші міжнародні кредитори», - зазначає виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації (УНІА) Павло Матіяш.

Сьогоднішні високі ставки він пояснює тим, що державі потрібен ресурс, щоб розрахуватися зі своїми боргами. А ставки за облігаціями ДІУ не можуть поступатися іншим держпаперам.

Пацієнт скоріше мертвий

Якщо раніше банки, залучаючи ресурс ДІУ під 11%, могли видавати іпотечні кредити під 14-17%, то тепер, враховуючи банківську маржу близько 4%, ставка кредитування зросте мінімум до 22%.

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», середня ефективна ставка за 10-річними іпотечними кредитами на «первинці» в Україні з початку року зросла на 1,93 процентних пункта - до 20,56% річних (а минулого року, навпаки, знизилася на 0,61 в.п.). Іпотеку на первинному ринку на 10 років пропонують 18 банків з 50 найбільших за ставкою 12,92-32,99% річних, на «вторинці» - 23 установи під 12,2-32,99% річних.

Ось і виходить, що державні ставки будуть конкурувати з комерційними, які не користуються популярністю - занадто дорого.

«Іпотека вища від 20% нежива. Мертва іпотека за таких ставок», - зазначає Матіяш.

Генеральний директор агентства нерухомості «Планета «Оболонь» Віталій Котенко вважає, що іпотека в цьому році працювала, але як і раніше не стала каталізатором ринку.

«Мабуть, уряд пішов на цей крок, розуміючи, що цією постановою він нікого вже не умертвить. Там і так не дуже все добре. Іпотека ринок не штовхає. У 2012 році вона була лише допоміжним інструментом для дуже невеликої кількості людей. Ніякого негативного ефекту або якогось посилювання тут не вийде, оскільки попит на неї був і так достатньо невисокий», - відзначає експерт.

Попри те, що ДІУ заявляло про перевищення планових показників з викупу кредитів цього року в 3,5 рази (у 2011 році їх було всього 290 на суму понад 76 млн грн), для українського ринку іпотеки це - крапля в морі.

«Якщо дивитися на кількість кредитів, яке видає ДІУ, то вони не вирішували проблему всього ринку. Це не той обсяг - менше відсотка від загальної потреби (1,2 млн офіційних черговиків)», - наголошує Матіяш.

Державна альтернатива

Сьогодні іпотеку беруть тоді, коли на горизонті майорить якийсь «мегадохід», за наявності принаймні 70% вартості житла, розмін квартири або поліпшення житлових умов. І то, якщо є можливість швидко погасити кредит.

«Вона (іпотека - ред.) Абсолютно не соціальна, не масова, а ексклюзивна. Її можуть дозволити собі достатньо забезпечені люди, які в принципі можуть не брати кредит, а просто накопичити ресурс і купити», - пояснює Матіяш.

На думку начальника відділу бенчмаркінгу компанії «Простобанк Консалтинг» Сергія Губенка, підвищення ставки рефінансування однозначно позначиться на скороченні обсягу виданих кредитів ДІУ.

«Після підвищення облікової ставки ДІУ в населення практично не залишиться доступних іпотечних програм кредитування, єдиним джерелом дешевих коштів залишаться тільки програми доступного житла та молодіжного будівництва, які видаються, але в дуже невеликих обсягах», - вважає він.

Експерти збігаються на думці, що альтернатива, яка залишається насамперед у черговиків, - президентська іпотека під 3%, молодіжне кредитування та доступне житло (70/30).

Ще один варіант - розстрочка від забудовника, до того ж ліпше орієнтуватися на дешеве передмістя столиці, вважає гендиректор агентства нерухомості «Планета «Оболонь».

Зниження ставки рефінансування ДІУ можна буде очікувати у разі здешевлення вартості ресурсів. «Якщо вартість залучення в наступному році знизиться, відповідно, і ДІУ буде переглядати умови рефінансування», - зазначив Губенко.

І така можливість, на думку виконавчого директора УНІА, наступного року буде.

«Гадаю, що в наступному році вони (ДІУ - ред.) її знизять. Вони будуть мати можливість перегляду ставки. Я думаю, що до весни наступного року вона впаде. Ясна річ, 11% не буде, може бути в межах 12-13% », - припускає експерт.

Утім, ставка рефінансування може впасти при невеликих застереженнях: якщо до цього періоду закриють питання щодо отримання наступного траншу МВФ і виплати державою платежів за своїми зобов'язаннями.

Тетяна Акімова (УНІАН)

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