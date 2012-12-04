Кабмін пропонує 300 млн грн на програму здешевленої іпотеки у 2013 році

Кабінет Міністрів України пропонує передбачити Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства 300 млн грн на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у 2013 році.

Про це йдеться у законопроекті №11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, за рахунок цих коштів планується забезпечити часткове відшкодування відсотків за іпотечними кредитами, одержаними позичальниками у банках на будівництво або придбання житла у 2012 році, і укласти нові кредитні договори.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що Кабінет Міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2013 рік 1 млрд грн на програму здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У документі зазначається, що кредити надаватимуться до 15 років у гривні під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі відсоткової ставки за користування кредитом мінус 3 п.п. річних.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У державному бюджеті 2012 року на компенсацію відсоткової ставки за даною іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.

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Кабмін пропонує передбачити 171 млн грн на забезпечення житлом молоді у 2013 році

Кабінет Міністрів України пропонує передбачити Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 171,039 млн грн на програми із забезпечення молоді житлом у 2013 році.

Про це йдеться у законопроекті № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, зокрема, за програмою часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (для 7600 позичальників) планується передбачити 111,039 млн грн.

На реалізацію програми за поданням пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у проекті держбюджету на 2013 рік передбачено 60 млн грн. За рахунок цих коштів планується надати 181 кредит на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам.

Крім того, на збільшення статутного капіталу Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву планується виділити 40 млн грн. Передбачається, що за рахунок цих коштів буде надано 120 кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Також за програмою державного пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у 2013 році планується передбачити 47 млн грн.

На фінансову підтримку фонду у 2013 році передбачається 6,85 млн грн. Кошти будуть направлені на обслуговування програм фонду.

Як повідомляв УНІАН, члени Наглядової ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Владислав Лук’янов і Андрій Пінчук звернулися до прем'єр-міністра Миколи Азарова з проханням передбачити фінансування бюджетної програми пільгового довгострокового кредитування молоді у розмірі 526,458 млн грн під час доопрацювання держбюджету на 2013 рік.

Прогнозний обсяг фінансування у розмірі 526,458 млн грн наступного року передбачено у Державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.