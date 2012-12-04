Житло на вторинному ринку Одеси у листопаді подорожчало на 0,4%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2012 року зросла на 0,4% (6 дол.) - до 1 510 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався район Котовського із середнім показником 1 227 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 1 731 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Приморському районі - на 0,70% (12 дол.) - до 1 731 дол., в районі Черемушки - на 0,74% (9 дол.) - до 1 231 дол., в районі Таїрове - на 0,07% (1 дол.) - до 1 408 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в районі Молдаванка - на 0,47% (6 дол.) - до 1 277 дол., у селищі Котовського - на 0,16% (2 дол.) - до 1 227 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2012 року зросла на 0,2% (3 дол.) - до 1 504 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.