Житло на вторинному ринку Києва в листопаді подорожчало на 0,58%

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у листопаді поточного року зросла на 0,58% (11 дол.) - до 1 897 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 512 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу становила 2 925 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Печерському районі - на 0,86% (25 дол.) - до 2 925 дол./кв. м, Шевченківському - на 0,51% (12 дол.) - до 2 357 дол./кв. м, Голосіївському - на 1,09% (19 дол.) - до 1 767 дол., Дніпровському - на 0,62% (10 дол.) - до 1 613 дол., Оболонському - на 0,61% (12 дол.) - до 1 995 дол., Подільському - на 1% (18 дол.) - до 1 825 дол., Дарницькому - на 0,58% (9 дол.) - до 1 554 дол., Святошинському - на 0,13% (2 дол.) - до 1 596 дол., Деснянському - на 0,20% (3 дол.) - до 1 512 дол./кв. м,

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Солом'янському районі - на 0,30% (5 дол.) - до 1 684 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, водночас за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва в листопаді ц.р. знизилася на 0,1% - до 2 017 дол./кв. м.