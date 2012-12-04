Житло на вторинному ринку Донецька у листопаді подорожчало на 0,26%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2012 року зросла на 0,26% - до 1 177 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 827 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1 416 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла виросла в Кіровському районі - на 1,11% (10 дол.) - до 912 дол./кв. м, Ворошиловському - на 0,57% (8 дол.) - до 1 416 дол., Ленінському - на 0,63% (6 дол.) - до 957 дол./кв. м, Куйбишевському - на 0,42% (4 дол.) - до 946 дол./кв. м, Петровському - на 0,36% (3 дол.) - до 827 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла відзначалося в Київському районі - на 0,08% (1 дол.) - до 1 327 дол., Калінінському - на 0,25% (3 дол.) - до 1 203 дол., Пролетарському - на 0,21% (2 дол.) - до 947 дол., Будьонівському - на 1,11% (11 дол.) - до 980 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2012 року стабілізувалася на рівні 1 174 дол./кв. м, зберігшись на позначці вересневих показників.