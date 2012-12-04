Житло на вторинному ринку Дніпропетровська у листопаді подорожчало на 0,34%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2012 року зросла на 0,34%, або на 4 дол., - до 1 195 дол./Кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 942 дол./кв. м, найдорожчим - Бабушкінський, де середня ціна продажу становила 1 428 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксовано в Бабушкінському районі - на 0,71% (10 дол.) - до 1 428 дол., Червоногвардійському - на 0,40% (5 дол.) - до 1 257 дол./кв. м, Індустріальному - на 0,72% (8 дол.) - до 1 117 дол., Самарському - на 0,58% (6 дол.) - до 1 044 дол., Амур-Нижньодніпровському - на 0,48% (5 дол.) - до 1056 дол./кв. м, Ленінському - на 0,11% (1 дол.) - до 942 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Жовтневому районі - на 0,31% (4 дол.) - до 1 274 дол. Стабілізація вартості квартир сталася в Кіровському районі - на рівні 1 165 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2012 року зросла на 0,34%, або на 4 дол., - до 1191 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.