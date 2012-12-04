Житло на вторинному ринку Львова у листопаді подорожчало на 0,48%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2012 року зросла на 0,48%, або на 7 дол., - до 1452 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район із середнім показником 1 180 дол. /кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу становила 1 777 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла у місті зафіксовано у Галицькому районі - на 0,51% (9 дол.) - до 1 777 дол., Личаківському районі - на 0,75% (10 дол.) - до 1 343 дол., Сихівському районі - на 0,60% (7 дол.) - до 1 180 дол./кв. м, Шевченківському районі - на 0,47% (6 дол.) - до 1 288 дол., Залізничному районі - на 0,08% (1 дол.) - до 1 334 дол./кв. м, Франківському районі - на 0,27% (4 дол.) - до 1 510 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2012 року зросла на 0,07%, або на 1 дол., - до 1445 дол./кв. м.