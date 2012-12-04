Житло на вторинному ринку Харкова в листопаді подорожчало на 0,28%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2012 року знизилася на 0,28%, або 3 дол., - до 1 092 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район з середнім показником 919 дол./кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу становила 1 362 дол./кв. м.

За даними компанії, в листопаді ц.р. зростання вартості 1 кв. м житла відбулося в Ленінському районі - на 0,45% (5 дол.) - до 1 126 дол., Червонозаводському - на 1,32% (12 дол.) - до 919 дол., Київському - на 0,89% ( 12 дол.) - до 1 362 дол., Жовтневому - на 0,49% (5 дол.) - до 1 016 дол., Фрунзенському - на 0,10% (1 дол.) - до 1 003 дол., Московському - на 0,20% (2 дол.) - до 1000 дол., Орджонікідзевському - на 0,11% (1 дол) - до 938 дол.

При цьому зниження вартості житла спостерігалося в Дзержинському районі - на 0,08% (1 дол.) - до 1 304 дол. Стабілізація вартості квартир зафіксована у Комінтернівському районі - на рівні 936 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2012 року знизилася на 0,18%, або 2 дол., - до 1089 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.