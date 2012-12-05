У Житомирі близько 7 тисяч мешканців багатоповерхівок другий тиждень залишаються без води

У Житомирі близько 7 тис. мешканців багатоповерхівок другий тиждень залишаються без води.

Як повідомив УНІАН Житомирський міський голова Володимир Дебой, "7 тис. житомирян, які живуть на верхніх поверхах у будинках на Щорса та Вітрука, досі залишаються без води, тоді як на момент відключення 26 листопада їх було близько 30 тисяч".

За його словами, причиною такої ситуації є відключення від енергопостачання станцій третього підйому КП "Водоканал" через борги перед ПАТ "Житомиробленерго".

Мер Житомира запевнив, що влада міста вживає заходів для виправлення ситуації. "Уже вдалося забезпечити водою всіх мешканців багатоповерхівок, які раніше були відключені від водопостачання аж до сьомого поверху, проте ті, хто проживає на більш високих поверхах, досі сидять без води", - зазначив В.Дебой. Він додав, що займається цією проблемою щодня, веде переговори з високопоставленими посадовими особами, проте повністю відновити водопостачання людям досі не вдалося.

"Ця ситуація наразі залишається без вирішення. Фактично ми бачимо, як приватна кампанія ПАТ ЕК "Житомиробленерго" взяла в заручники ціле місто", - сказав В.Дебой.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через борги КП "Водоканал" за електроенергію перед ПАТ ЕК "Житомиробленерго" 26 листопада від електропостачання було відключено станції третього підйому водопостачання, у результаті чого без води залишилася частина жителів міста.

Водночас влада міста повідомила, що Житомир отримав державну гарантію про погашення заборгованості водоканалу перед обленерго. Держава обіцяє відшкодувати в повному обсязі заборгованість КП «Житомирводоканал» за спожиту електроенергію перед енергетиками.