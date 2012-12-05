Земля в передмісті Києва в листопаді подорожчала на 0,29%

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в листопаді 2012 року зросла на 0,29%, або 9 дол., - до 3 120 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1 053 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4 686 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок виросла в Києво-Святошинському районі - на 0,62% (29 дол.) - до 4 686 дол./сотка, Броварському - на 0,56% (14 дол.) - до 2 526 дол./сотка, Васильківському - на 0,47% (9 дол.) - до 1 930 дол./сотка, Бородянському - на 0,13% (2 дол.) - до 1 569 дол./сотка, Іванківському - на 0,26% (3 дол.) - до 1 136 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому районі - на 1,15% (12 дол.) - до 1 053 дол./сотка, Обухівському районі - на 0, 30% (12 дол.) - до 4 018 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі відбулося у Вишгородському районі - на 0,62% (18 дол.) - до 2 872 дол./сотка, Макарівському - на 0,18% (3 дол.) - до 1 645 дол./сотка, Білоцерківському - на 1,21% (14 дол.) - до 1 147 дол./сотка, Баришівському - на 0,90% (10 дол.) - до 1 103 дол./сотка, Фастівському - на 0,66% (7 дол.) - до 1 056 дол./сотка, Кагарлицькому - на 0,21% (3 дол.) - до 1 460 дол./сотка.

Водночас вартість земельних ділянок в Бориспільському районі стабілізувалася на рівні 3 370 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в жовтні 2012 року зросла на 0,58%, або 18 дол., - до 3 112 дол за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.