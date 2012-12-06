«Луганськвода» обмежила подачу води 10-ти містам області через ремонт

ТОВ «Луганськвода» обмежила подачу води 10 містам Луганської області через плановий ремонт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», подачу води скорочено від сьогодні, 6 грудня, орієнтовно до 20.00 8 грудня у таких обсягах: Красний Луч, Антрацит - 40%, Алчевськ, Перевальськ, Первомайськ, Попасна, Стаханов, Брянка - 20%, Артемівськ, Зоринськ - 60%.

Згідно з повідомленням, обмеження викликані тим, що фахівці ТОВ «Луганськвода» проводять планові ремонтні роботи на магістральному водоводі діаметром 1200 мм, «Насосна станція ЗФС-3 - н/ст ЗФС-4». На даний час на місці робіт зосереджена максимальна кількість техніки, дві аварійні бригади.

Орієнтовний час входження у нормальний режим водопостачання - до 6.00 неділі, 9 грудня.