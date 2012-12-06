Вартість оренди квартир у Києві зросла на 1,2%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в листопаді 2012 року зросла на 1,18% (8 дол.) – до 686 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 431 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район із орендною ставкою 688 дол. на місяць.

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 15 дол. – до 688 дол., 2-кімнатних – на 18 дол. - до 871 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 1016 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол. – до 580 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 956 дол., 3-кімнатних – на 14 дол. – до 1117 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол., до 433 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 544 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 782 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 535 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 648 дол., 3-кімнатних – на 3 дол., до 795 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 490 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 651 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 778 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. - до 451 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 612 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 771 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол., до 438 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 585 дол., 3-кімнатних – на 13 дол., до 737 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 434 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 584 дол., 3-кімнатних – на 8 дол. – до 704 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 431 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 535 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 654 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол., до 444 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 566 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 718 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в жовтні 2012 року зросла на 1,35% (9 дол.) – до 678 дол. за квартиру на місяць.