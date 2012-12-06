Кабмін перерозподілив 630 млн грн з програми здешевленої іпотеки на ЖКГ

Кабінет Міністрів України зменшив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства обсяг фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 630 млн грн, перерозподіливши ці кошти на виконання трьох інших програм.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 973-р від 28 листопада 2012 року.

Зокрема, на 4 млн грн буде збільшено фінансування реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення в Одесі, на 170 млн грн - програма реконструкції та будівництва очисних споруд та інших об'єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя і басейнів річок Дніпро та Сіверський Донець від забруднення .

Крім того, на 456 млн грн збільшиться обсяг коштів на будівництво, реконструкцію, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення цих робіт та придбання обладнання.

Як повідомляв УНІАН, станом на 23 листопада в Україні кількість кредитів, виданих за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, виросла до 996 на загальну суму 231,3 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити будуть надаватися строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. У держбюджеті на 2012 рік на компенсацію процентних ставок за цією програмою передбачено 1 млрд грн.