Кабмін увів до наглядової ради ДІУ представників свого секретаріату і Мінекономрозвитку

Кабінет Міністрів України увів до наглядової ради Державної іпотечної установи (ДІУ) представників Секретаріату Кабміну і Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №980-р від 19 листопада ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін розпорядився ввести до складу наглядової ради ДІУ першого заступника директора Департаменту професійної експертизи, начальника Управління економіки і фінансів Секретаріату Кабінету Міністрів Валентину Ящук і заступника директора департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі Івана Лівого.

Водночас зі складу наглядової ради ДІУ виведено Костянтина Любченка і Сергія Чекашкіна.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ стала держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.