На проект «Технополіс «П'ятихатки» у Харкові потрібно до 300 млн дол.

Для реалізації проекту «Технополіс «П'ятихатки» у Харкові, який є складовою частиною національного проекту «Місто майбутнього», буде потрібно 250-300 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові сказав журналістам директор ДП «Національний проект «Місто майбутнього» Андрій Стефанович.

За його словами, для реалізації проекту потрібно 3-4 роки. На першому етапі для будівництва та облаштування нового майданчика, облаштування та підведення мереж потрібно 68 млн доларів інвестицій.

А.Стефанович повідомив, що частка державних коштів у цьому проекті становитиме не більше 25-30%, решту коштів вкладатиме приватний інвестор. Він також висловив упевненість, що проект «Технополіс «П'ятихатки» підтримають насамперед українські інвестори.

На думку А.Стефановича, участь держави у проекті зменшує ризики для приватного інвестора.

«Коли держава йде назустріч, ТО розробляється за бюджетні гроші, тоді вже інвестору зрозуміліше», - зазначив він.

А.Стефанович наголосив, що, за попередніми даними, «Технополіс «П'ятихатки» окупиться за 6-8 років.

За його словами, основна мета проекту полягає в тому, щоб допомогти високотехнологічним підприємствам Харкова реалізувати свою продукцію.

«Цей проект унікальний тим, що він не стільки створює нову структуру, скільки створює нову якість на старій структурі. Існуючі з пострадянських часів дуже серйозні і в Україні ексклюзивні ВНЗ ядерної фізики, твердого тіла, вони з певних причин не можуть реалізувати свій продукт. Основна філософія розвитку технополісу полягатиме в тому, щоб допомогти їм організувати реалізацію свого продукту», - сказав А.Стефанович.

Довідка УНІАН. Технополіс «П'ятихатки» створюється на базі агломерації, що об'єднує розташований на півночі Харкова район П'ятихатки, села Родичі і Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області. Ця група об'єднаних у просторі поселень одночасно володіє розвиненими виробничими, культурними, рекреаційними зв'язками. Основним видом діяльності працездатного населення є науково-технічна діяльність завдяки тому, що в П'ятихатках розміщується найбільший в Україні центр ядерної фізики і фізики твердого тіла - Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут». Чисельність населення агломерації становить понад 22 тис. чоловік, територія - понад 600 га, зручне транспортне сполучення: через територію агломерації проходить харківська окружна дорога та автомагістраль Харків-Москва.