Акціонери XXI Century Investments домовилися про 38 млн дол. для МФК «Вирлиця»

Акціонери холдингової компанії девелоперської групи "XXI Століття" (Київ) «XXI Century Investments» (Кіпр) схвалили необхідні умови для залучення 38 млн дол. від Pamigton Holdings Limited, дочірньої компанії DCH IMMO, власником якої виступає Олександр Ярославський, на будівництво МФК «Вирлиця» в Києві.

Рішення акціонерів компанії, ухвалено на загальних зборах 6 грудня 2012 року, опубліковано на сайті компанії «XXI Століття».

Згідно з повідомленням, акціонери затвердили випуск варрантів для Ovaro Holding Limited. Якщо варранти не будуть випущені до 31 грудня 2012 року, кредитну угоду буде завершено і будь-які засоби позики повинні бути повернені Pamigton Holdings Limited, йдеться в рішенні загальних зборів акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, Pamigton Holdings Limited, дочірня компанія DCH IMMO, надасть позику в розмірі 38 млн дол. Barwen Holding Limited, дочірньої компанії XXI Century, під 15% річних терміном погашення 5 років. Ці кошти дозволять девелоперу почати розвиток його ключового проекту - багатофункціонального комплексу (МФК) «Вирлиця», який буде побудований на проспекті Бажана в Києві.

У рамках угоди XXI Century має намір випустити варранти для Ovaro Holding Limited, яка володіє 58,26% XXI Century і власниками якої є DCH IMMO і Bremille Investments Limited, підконтрольна генеральному директору «XXI Століття» Олег Салмін.

Якщо рішення щодо випуску не буде ухвалено до 31 грудня 2012 р., угоду позики буде розірвано. Якщо позику буде затверджено, компанія Ovaro матиме право випустити максимум 617 млн ​​886,178 тис. варрантів, які дають можливість покупки такої ж кількості простих акцій, що представляють близько 111,9% акціонерного капіталу девелопера станом на 12 листопада 2012 року. Варранти можуть бути виконані в період з 12 листопада 2015 року по 12 листопада 2017 при їх випуску до кінця періоду. Також вони можуть бути продовжені на п'ять років за згодою акціонерів.

Акціонерний капітал XXI Century виросте з 5,520046 млн дол. (552 004 665 акцій) до 11,698908 млн дол. (1169890843 акцій).

Компанія DCH IMMO Limited, власником якої опосередковано є Олександр Ярославський, 18 травня ц.р. завершила операцію з придбання 50% акцій компанії Ovaro Holding Limited, що володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття».

23 лютого ц.р. компанія Bremille Investments Limited, власником якої опосередковано є Олег Салмін, вирішила продати 50% акцій компанії Ovaro Holding Limited, що володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття», компанії DCH IMMO Limited, власником якої опосередковано є Олександр Ярославський. Сума угоди становила близько 10,3 млн дол.

Нагадаємо, 100% акцій Ovaro Holding Limited належать генеральному директору та виконуючому обов'язки глави ради директорів «XXI Століття» О.Салміну.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» - український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн дол. для розвитку проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудованої фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 2011 торгівля акціями девелопера відновлена.