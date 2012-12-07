Котеджі під Києвом у листопаді подорожчали на 0,4%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в листопаді 2012 року зросла на 0,4% (4 дол.) - до 1001 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків у зазначений період зросла на 0,73% (9 дол.) - до 1 249 дол./кв м.

До того ж в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 282 дол./кв м, найдорожчим - Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1532 дол./кв м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі - на 0,46% (7 дол.) - до 1 532 дол./кв м, Бориспільському - на 0,93% (11 дол.) - до 1 192 дол./кв м, Макарівському - на 1,09% (10 дол.) - до 931 дол./кв. м, Броварському - на 1,43% (13 дол.) - до 921 дол./кв. м, Вишгородському - на 0,46% (4 дол.) - до 883 дол./кв. м, Бородянському - на 0,25% (2 дол.) - до 810 дол./кв. м, Кагарлицькому - на 0,59% (4 дол.) - до 681 дол./кв. м, Фастівському - на 1,62% (10 дол.) - до 626 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому - на 0,60% (3 дол.) - до 502 дол./кв. м, Баришівському - на 1,11% (5 дол.) - до 457 дол./кв. м, Богуславському - на 0,48% (2 дол.) - до 421 дол./кв. м, Яготинському - на 1,50% (6 дол.) - 405 дол./кв. м, Таращанському - на 1,18% (4 дол.) - до 344 дол./кв. м, Сквирському районі - на 0,36% (1 дол.) - до 282 дол./кв. м.

До того ж зниження вартості домоволодіння спостерігалося в Києво-Святошинському районі - на 0,14% (2 дол.) - до 1 456 дол./кв. м, Васильківському - на 0,10% (1 дол.) - до 1 005 дол./кв. м, Миронівському - на 0,20% (1 дол.) - до 506 дол./кв. м, Іванківському - на 0,28% (1 дол.) - до 361 дол./кв. м, Згурівському - на 0,30% (1 дол.) - до 336 дол./кв. м.

Водночас стабілізація вартості котеджів сталася в Білоцерківському районі - на рівні 545 дол./кв. м і Рокитнянського району - на рівні 353 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в жовтні 2012 року зросла на 0,3% (3 дол.) - до 997 дол. за 1 кв м.