В столиці почалась "зачистка" бурульок. Киян просять триматися подалі від дерев та будинків

З метою запобігання виникненню нещасних випадків від падіння льодових бурульок та снігових куль перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак доручив головам районних держадміністрацій та профільним службам міста в найкоротші терміни очистити покрівлі та карнизи будинків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Першочергово бурульки зніматимуть із будівель садочків, шкіл та лікувальних установ. До очищення покрівель та зливостоків будівель від льодових наростів залучатимуть профільні підприємства, відомства та організації.

Крім того, балансоутримувачі зупинок очікування міського пасажирського транспорту повинні терміново очистити дахи павільйонів зупинок від снігу та накриження, підкреслюється в повідомленні.

У КМДА закликають киян бути обережними та уважними, пересуваючись містом у період танення льоду. За можливості необхідно триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбезпечніший маршрут руху. У жодному разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.