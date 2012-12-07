Мінрегіон до квітня 2014 року підготує єдиний базовий законопроект у сфері ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України не пізніше за січень-березень 2014 року планує подати на розгляд уряду проект нового базового закону у сфері житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, 6 грудня на засіданні Комітету галузевих реформ Мінрегіону експерти розглянули і схвалили проміжні результати науково-дослідної роботи з розробки шляхів і напрямів вдосконалення законодавства в житлово-комунальній сфері. Зокрема, особливу увагу вони приділили розгорнутій структурі та змісту уніфікованого базового законопроекту у сфері ЖКГ.

Серед основних завдань, які має вирішити новий базовий закон, - можливість вибору споживачем прийнятної та зручної для нього моделі житлово-комунального обслуговування. А також - відсутність положень, які можна трактувати неоднозначно, чіткість у визначенні товарів, послуг, прав і обов'язків суб'єктів ринків ЖКГ, повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, національного регулятора.

На першому етапі розробки документа планується напрацювати моделі організації ринків (визначення товарів, послуг, об'єктів, суб'єктів, повноважень, прав і обов'язків, засобів державного регулювання), а також орієнтовну структуру за змістом основних розділів і статей. Цей етап включає детальний аналіз альтернативних варіантів структуризації моделі ринків ЖКГ із визначенням негативних і позитивних сторін кожного із запропонованих варіантів.

Перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Аліпов відзначив, що в основі розробки закону має бути дерегулювання галузі.

Нагадаємо, що створення єдиного базового закону в житлово-комунальному господарстві визначене Мінрегіоном як один із пріоритетних напрямів роботи на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Мінрегіон оголосив про початок розробки єдиного базового закону у сфері ЖКГ. Сьогодні у сфері ЖКГ діє 21 закон.