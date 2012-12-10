У другому півріччі 2013 року в Києві можуть переглянути тарифи на воду та електроенергію

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявляє про можливий перегляд тарифів на воду та електроенергію в Києві у другому півріччі 2013 року.

Про це О.Попов заявив в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"Можливо, зміни в тарифній політиці відбудуться, тому що з кожним роком різниця в тарифах збільшується, і держбюджету забезпечити таку дотацію складно. Але, думаю, це станеться не раніше другого півріччя", - сказав О.Попов.

Голова КМДА додав, що державний бюджет на 2013 рік ухвалювався без обговорення з міською владою. "Ми бюджету на 2013 рік до голосування не бачили, він ухвалювався таємно. Якщо там є гроші на різницю в тарифах, які закладаються до витратної частини НАК "Нафтогаз", наприклад, або міністерств і відомств, які забезпечують стабільну роботу енергетичного комплексу і водоканалу, – тоді тарифи підніматися не будуть. Але я в цьому сумніваюся. Цього року, щоб стримати тарифи, Києву потрібно було одержати 5 млрд. грн. І ми їх одержали. Сьогодні регулюванням тарифів займається НКРЕ. Питання щодо наступного року з нами ще не обговорювалося. Але воно обов'язково виникне", - припустив він.

"Що стосується Київводоканалу, то він справді має один із найнижчих тарифів у країні. Туди потрібно вкладати мільярди. Провали машин під асфальт, прориви трубопроводів – підтвердження цьому. Ми хотіли б залучити сюди серйозні інвестиції, але для цього водоканал не повинен бути збитковим. Тому тарифи на воду теж можуть змінитися. Що стосується квартплати, то це наше муніципальне питання, і ці тарифи піднімати не будемо. Ми ухвалимо рішення, які дадуть ЖЕКам змогу одержувати доходи, наприклад, від оренди приміщень. Це компенсує кошти, яких не вистачає", - пояснив О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня О.Попов заявив, що, виходячи з параметрів ухваленого держбюджету на 2013 рік, дефіцит основного фонду бюджету Києва наступного року досягне 5 млрд грн.

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