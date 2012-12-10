Квартплата в Києві не збільшуватиметься, але проїзд у транспорті може подорожчати - Попов

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що влада не збільшуватиме квартплату для киян наступного року, однак не виключив підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію, у якій опинився Київ у зв’язку з ухваленням держбюджету-2013.

О.Попов нагадав, що місто наразі регулює лише тарифи на квартплату та на проїзд у міському пасажирському транспорті.

«Що стосується квартплати, то ми її не будемо точно в 2013 році підвищувати. Хоча об’єктивно, економічні передумови для цього є. Але ми розглянули питання щодо того, щоб надати житлово-експлуатаційним підприємствам додаткові доходи, наприклад, від оренди тих приміщень, які сьогодні в комунальній власності», - сказав О.Попов.

Зокрема, як пояснив голова КМДА, на сьогодні частина коштів від оренди такого майна залишається в районі, а частина – 50% - йде до міського бюджету. «Ми вирішили віддати всі 100% районам. А це значить, що вони віддадуть їх житлово-експлуатаційним підприємствам. І деякі інші такі заходи реалізуємо на місцевому рівні, щоб не було питання підвищення квартирної плати в 2013 році», - зазначив О.Попов.

Щодо послуг, які сьогодні стосовно їхньої вартості визначаються виключно на рівні держави, - за електричну енергію, тепло, водопостачання та каналізацію, О.Попов сказав, що все залежить від того, чи закладено в державному бюджеті фінансування щодо різниці в тарифах.

«Якщо закладені, тоді зростання не буде. Якщо їх недостатньо, то на рівні Кабінету міністрів може розглядатися питання щодо підвищення вартості на ці послуги», - зауважив він.

Що стосується транспорту, то, за словами О.Попова, дефіцит міста становить приблизно 300 млн грн. Це кошти, які місто зазвичай отримує з держбюджету на покриття витрат комунальних підприємств за пільгове перевезення.

«Ми маємо дефіцит і це питання перемовин з урядом. Якщо ми побачимо, що отримаємо додатковий компенсатор, тоді ми не хочемо і не будемо ставити питання про підвищення цін на проїзд у міському транспорті. Але якщо цих ресурсів не буде, тоді таке питання об’єктивно виникає», - пояснив О.Попов.

Водночас він додав, що «це не тема якихось найближчих днів, але проблема така існує».

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня О.Попов заявив, що, виходячи з параметрів ухваленого держбюджету на 2013 рік, дефіцит основного фонду бюджету Києва наступного року досягне 5 млрд грн.