В Україні вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 13,4%

У січні-жовтні 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 13,4% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у жовтні ц.р. вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 8,1% порівняно з жовтнем 2011 року, знизилася на 2,2% порівняно з вереснем 2012 року.

З початку 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 5,2%.

У Держстаті зазначили, що за 10 місяців ц.р. вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 14,2% порівняно з січнем-жовтнем 2011 року, з будівництва нежитлових будівель - на 13,5%, з будівництва транспортних споруд - на 14,6%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач - на 12%, з будівництва комплексних промислових споруд - на 12,7%, з будівництва інших інженерних споруд - на 10,5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19,4% порівняно з 2010 роком, у 2010 році - на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3% порівняно з 2008 роком.