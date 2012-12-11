Попов вважає, що владі вдалося забезпечити життєдіяльність Києва, незважаючи на негоду
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вважає, що владі вдалося забезпечити життєдіяльність Києва, незважаючи на негоду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи у приміщенні КМДА засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розглядає роботу комунальних служб в умовах сильних снігопадів у Києві.
О.Попов констатував, що за останні два дні у Києві склалась складна погодна ситуація. Він нагадав, що випало багато снігу, водночас температура повітря коливається від -1 до +1.
Керівник міста констатував, що у наступні дні очікуються подальші опади та зниження температури, що «вимагає від нас максимальної мобілізації, аби встигнути до зниження температури прибрати сніг».
О.Попов додав, що зараз київська влада застосовує усі сили і засоби, що є в місті, для ліквідації наслідків негоди.
Водночас О.Попов заявив, що, «незважаючи на те, що у нас є певні недоліки, я хотів би вам усім подякувати за те, що, працюючи практично цілодобово, ми реагуємо на ситуацію, яка є».
«Хотілось би краще, але я вважаю, що сьогодні ми всі з вами забезпечили життєдіяльність міста, є нормальний проїзд містом до всіх установ, організацій, але покращити ситуацію, безумовно, потрібно», - заявив О.Попов, звертаючись до учасників засідання.
Як повідомлялося, сьогодні в Києві складні погодні умови - мокрий сніг з дощем не припиняється майже добу. Випавший сніг то підмерзає, то відтає, через що створюючи кірку на тротуарах. Міські вулиці завалені кучугурами, що тануть, під вагою налиплого снігу в місті ламаються падають дерева і гілки дерев. На проїжджій частині багатьох вулиць - снігова "каша", місто з самого ранку стояло в десятибальній пробці. У середині дня вулиці, особливо на околицях, практично не чистилися.
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