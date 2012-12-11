Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вважає, що владі вдалося забезпечити життєдіяльність Києва, незважаючи на негоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи у приміщенні КМДА засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розглядає роботу комунальних служб в умовах сильних снігопадів у Києві.

О.Попов констатував, що за останні два дні у Києві склалась складна погодна ситуація. Він нагадав, що випало багато снігу, водночас температура повітря коливається від -1 до +1.

Керівник міста констатував, що у наступні дні очікуються подальші опади та зниження температури, що «вимагає від нас максимальної мобілізації, аби встигнути до зниження температури прибрати сніг».

О.Попов додав, що зараз київська влада застосовує усі сили і засоби, що є в місті, для ліквідації наслідків негоди.

Водночас О.Попов заявив, що, «незважаючи на те, що у нас є певні недоліки, я хотів би вам усім подякувати за те, що, працюючи практично цілодобово, ми реагуємо на ситуацію, яка є».

«Хотілось би краще, але я вважаю, що сьогодні ми всі з вами забезпечили життєдіяльність міста, є нормальний проїзд містом до всіх установ, організацій, але покращити ситуацію, безумовно, потрібно», - заявив О.Попов, звертаючись до учасників засідання.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві складні погодні умови - мокрий сніг з дощем не припиняється майже добу. Випавший сніг то підмерзає, то відтає, через що створюючи кірку на тротуарах. Міські вулиці завалені кучугурами, що тануть, під вагою налиплого снігу в місті ламаються падають дерева і гілки дерев. На проїжджій частині багатьох вулиць - снігова "каша", місто з самого ранку стояло в десятибальній пробці. У середині дня вулиці, особливо на околицях, практично не чистилися.

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