На Київщині через негоду зруйновано дахи будівель агрофірм, приватних будинків та школи

У двох районах Київської області у середу через велике снігове навантаження сталося руйнування шатрових шиферних крівель на будівлях агрофірм, приватних житлових будинків та загальноосвітньої школи.

Як повідомляє прес-служба МНС, у селі Рови Вишгородського району на будівлі школи сталося обрушення шиферної покрівлі на площі 600 кв. м. 40 учнів відправлено на канікули з подальшим переведенням до школи села Любимівка.

У Сквирському районі в селах Шамраївка та Ордаша відбулося руйнування крівель двох приватних житлових будинків, у селі Пустоварівка на території агрофірми «Колос» зафіксовано руйнування крівель на двох корівниках та будівлі зерносховища, у селі Антонів зруйновано крівлю на будівлі зерносховища агрофірми «Розволожжя», а у селі Шаліївка - на будівлі конюшні агрофірми «Шаліївська». Жертв та постраждалих немає.

На місцях подій працюють комісії зі встановлення розміру матеріальних збитків.