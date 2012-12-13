Гроші для прибирання снігу в Києві з'являться лише після Нового року - Попов

Голова КМДА Олександр Попов заявляє, що гроші для прибирання снігу з вулиць Києва з'являться в міському бюджеті лише після Нового року.

Зараз Київ від сніжних заносів, у зв'язку з дефіцитом коштів, прибирають у борг, сказав він в ефірі «5 каналу», повідомляє «ЛІГАБізнесІнформ».

Як сказав О.Попов, «сьогодні велика кількість і людей і техніки працює безкоштовно, тому що ми звернулися, у нас дійсно надзвичайна ситуація, і багато підприємств і організацій допомагають просто так. Щодо січня і лютого, то ми з нетерпінням чекаємо Нового року, тому що ситуація з початком нового бюджетного року, на нашу думку, стабілізує той дефіцит коштів, який сьогодні у нас є в грудні».

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