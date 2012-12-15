У Києві реконструюють 10 парків та скверів

У столиці з метою покращання благоустрою та озеленення міста реконструюють низку парків та скверів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Так, до переліку об’єктів увійшли: Печерський ландшафтний парк; Гідропарк у Дніпровському районі; парк «Райдужний» у Дніпровському районі; парк «Березовий гай» у Подільському районі; парк «Аскольдова могила» у Печерському районі; бульвар Верховної Ради в Дніпровському районі; парк уздовж вул. А. Малишка в Дніпровському районі; бульварна частина вул. Верхній Вал і Нижній Вал у Подільському районі; парк «Юність» у Святошинському районі; Фестивальна алея та Дніпровські схили, які озеленять від Володимирського узвозу до парку «Аскольдова могила» у Печерському районі.

Згідно з документом замовником проектних і будівельних робіт з реконструкції та благоустрою є КО «Київзеленбуд». Комунальне об’єднання повинно розробити проектно-кошторисну документацію та визначити проектні й підрядні організації з реконструкції та благоустрою парків і скверів.

При укладанні договорів «Київзеленбуд» передбачить умови щодо надання підрядними організаціями гарантій якості виконання робіт та встановить гарантійні строки експлуатації обладнання та виконаних робіт.

Пропозиції Головного управління контролю за благоустроєм щодо реконструкції паркових зон відпочинку для мешканців міста будуть включені до програм соціально-економічного розвитку Києва на 2013 та наступні роки.