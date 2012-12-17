Експерти допускають випадки шахрайства з житлом через нові правила реєстрації нерухомості

Експерти не виключають випадків шахрайства з житлом після набуття чинності з 1 січня 2013 року нових правил реєстрації нерухомості.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції президент Союзу фахівців із нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Рубанов.

«Не виключено, що на стадії формування цього реєстру можуть бути допущені достатньо серйозні помилки. Приміром, якщо хтось із не зовсім чистими помислами зареєструє право на ваш об'єкт першим, то вам доведеться через суд доводити правду. Це буде не так просто. Я думаю, що шахраї можуть скористатися цією ситуацією», - вважає експерт.

Старший юрист міжнародної юридичної компанії Salans Анжеліка Штукатурова пояснила, що єдиний реєстр прав на нерухомість, до якого вже протягом року переносяться дані з декількох діючих на сьогоднішній день реєстрів, досі повністю не наповнений. І проблема полягає в тому, наскільки точно дані будуть перенесені до нового реєстру.

«Можлива ситуація, коли ваше право власності не було скопійоване в реєстр, і хтось зловживає цим, зареєструвавши на цей об'єкт нерухомості право власності. Й надалі головний біль із доведення ляже на наші плечі», - сказала вона.

А.Штукатурова зазначила, що всі раніше зареєстровані права власності на нерухомість залишаються діючими, їх не потрібно перереєструвати.

«Якщо ви в реєстрі знаходитеся, з вашою власністю проблем немає... Якщо раптом із якихось причин у вас є сумніви, чи є ви в реєстрі, ви, звичайно, можете це дізнатися у нотаріуса. За гроші. Якщо вас у реєстрі немає..., ви берете свій правовстановлюючий документ і, не очікуючи щастя від держави, просто реєструєте своє право власності», - рекомендує юрист.

О.Рубанов радить усім, хто перебуває на етапі укладення угод купівлі-продажу нерухомості, завершити їх до кінця цього року, оскільки вважає маловірогідним проведення операцій у січні-лютому 2013 року.

«Перш ніж укладати угоду, з 1 січня потрібно отримати у державного реєстратора витяг про відсутність обмежень на ваш об'єкт. Оскільки реєстр порожній, по суті, зробити це буде не дуже просто. Тому нотаріуси в таких випадках, напевно, відмовлятимуть, аби не мати проблем», - додав він.

На думку президента СФНУ, введення нових правил реєстрації нерухомості «якщо не поховає, то ускладнить ситуацію» на й без того млявому ринку нерухомості, а кількість операцій значно зменшиться, особливо в перші три місяці нового року.

О.Рубанов вважає за доцільне, щоб поки формуватиметься реєстр, продовжити дію старого положення про реєстрацію, або введення нової системи знову перенести на рік, щоб за цей час підготувати все належним чином.

За даними А.Штукатурової, київське управління земельних ресурсів перестало приймати заяви на видачу документів на землю з 1 грудня 2012 року.

За інформацією О.Рубанова, київське БТІ ще працює в режимі прийому-видачі документів до кінця цього тижня.

«Якщо хтось був біля київського Бюро технічної інвентаризації, картина сумна, як у голодні роки за хлібом... Причому розмір неформальних платежів зріс у багато разів. Приміром, якщо ви хочете зараз отримати витяг для того, щоб здійснити операцію, це можна зробити за тиждень, вартість, крім офіційного платежу (200-300 грн), неофіційний платіж становить близько 2,5 тис. дол. Просто так добратися до віконця неможливо», - додав експерт.

Нагадаємо, 16 березня 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок і речових прав на нерухоме майно», спрямований на створення в Україні єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, впровадження державного реєстру прав на нерухоме майно тощо. Вказаним законом передбачені концептуальні зміни у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень із 1 січня 2013 року.

Серед основних змін - створення Державного реєстру прав на нерухоме майно, який є єдиною національною інформаційною системою, що містить відомості про об'єкти нерухомості, права на них, обмеження і обтяження нерухомого майна, а також суб'єктів таких прав. Адміністрування реєстру здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр), що діє при Міністерстві юстиції.